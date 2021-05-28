قيس سعيد ينتقد الحديث عن «الانقلاب» ويعلن التزامه بالشرعية

المصدر: تونس ■ د.ب.أ

انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أول من أمس، بشدة الجدل الدائر بشأن الترويج لـ«انقلاب دستوري»، معلناً التزامه بالشرعية وبوحدة الدولة.

وأوضح سعيد - في اجتماع مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الدفاع، إبراهيم البرتاجي، تم تحميله في فيديو لوسائل الإعلام، ومن بينها وكالة الأنباء الألمانية - أنه ليس من دعاة الانقلاب.

وقال سعيد: «الانقلاب هو خروج عن الشرعية، نحن لسنا دعاة انقلاب ولا خروج عن الشرعية، نحن دعاة تكامل بين المؤسسات».

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