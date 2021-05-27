المصدر: غزة (‏رام الله) ■ د.ب.أ

أعلنت مصادر فلسطينية، أمس، عن وصول قوافل مساعدات عربية وأجنبية إلى غزة، إثر موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.

وأفادت المصادر بتوافد قوافل المساعدات من المغرب وتونس والكويت وأوكرانيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر.

في هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن جولة لوفد حكومي فلسطيني إلى ثلاث دول خليجية الأسبوع المقبل لحشد الدعم لصالح قطاع غزة.

وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الوفد سيترأسه رئيس الوزراء محمد اشتية وتأتي جولته في إطار الحراك الفلسطيني المتواصل في مرحلة ما بعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة.

وأضاف أن الجولة تستهدف كذلك التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية «التي عادت من جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع».

وشدد المالكي على أهمية الزخم العالمي الدولي والعربي تجاه القضية الفلسطينية وضرورة الاستفادة منه والبناء عليه، داعياً إلى ترجمة الزخم واليقظة الدولية هذه إلى عملية سياسية جادة والعودة للمفاوضات.

وأبرز المالكي أهمية الجلسة المفتوحة التي سيعقدها مجلس الأمن برئاسة الصين اليوم الخميس، ليتحمل المجلس مسؤولياته بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بعد فشله في ذلك خلال العدوان على غزة.

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