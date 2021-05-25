أكثر خطورة من الأسود والأبيض.. الفطر الأصفر يظهر بالهند

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

في الوقت الذي تشهد فيه الهند ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بالفطريات السوداء، والفطريات البيضاء أيضا، وكلاهما ناتج عن انتشار العفن في البيئة المحيطة والظروف غير الصحية، ظهر تهديد جديد باللون الأصفر.

وتشهد الهند التي يعصف بها الوباء خطرا كامنا جديدا، يبدو أنه أكثر فتكا من عدوى الفطريات السوداء أو البيضاء، وهو عدوى الفطريات الصفراء، بحسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إنديا .

وفقا للتقارير، اكتشفت أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في غازي آباد، أوتار براديش، وعلى الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

ويشير الخبراء إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر فتكا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

وبخلاف الفطر الأسود والأبيض، يبدأ الفطر الأصفر داخليا، ويسبب تسرب القيح، وبطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يسبب أيضا أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد.

ووفقا لـ"سبوتنك"، يمكن أن تسبب عدوى الفطريات السوداء والبيضاء أعراضا مزعجة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوه في الوجه وتورم شديد، لكن ما يجعل الفطر الأصفر أكثر سوءا هو أنه يبدأ في الانتشار داخل الجسم، ويسبب أعراضا مختلفة للغاية في البداية.

حيث تبدأ العدوى الفطرية بالانتشار داخليا وتثقل كاهل الأعضاء الحيوية، وتترك الإنسان بلا طاقة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الخمول الحاد والتعب والإرهاق.

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