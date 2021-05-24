محكمة مصرية تقرر استمرار الحجز على السفينة «إيفر غيفن»

المصدر: الإسماعيلية ■ وكالات

أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، أمس، قراراً بعدم الاختصاص، وأحالت دعوى تتعلق بالسفينة البنمية «إيفر غيفن» إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة ذاتها، وتقرر تحديد جلسة 29 من مايو الجاري لنظر الدعوى من جديد، وقررت استمرار الحجز التحفظي على السفينة.

وكان من المرتقب أن تعلن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، أمس، الحكم في دعوى مقامة من الشركة المالكة للسفينة ضد هيئة قناة السويس، لطلب رفع الحجز عن السفينة.

وكانت هيئة قناة السويس طلبت من شركة السفينة الجانحة تعويضاً بمبلغ 916 مليوناً و526 ألفاً و494 دولاراً أميركياً، بعدما ظلت السفينة جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس، خلال مارس الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية.

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