بلينكن يؤكد دعم واشنطن لحل الدولتين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين باعتباره الطريقة الوحيدة التي ستمنح الإسرائيليين والفلسطينيين الأمل بالتمتع بـ"إجراءات متساوية من الأمن والسلام والكرامة"، وذلك في تصريحات أدلى بها قبيل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات بلينكن بعد 3 أيام من موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار، بعد 11 يوما من الاشتباكات.

وقال بلينكن عبر شبكة "أيه بي سي": "ما لم يجر تغيير إيجابي وخصوصا إذا لم نتمكن من إيجاد سبيل لمساعدة الفلسطينيين على العيش بمزيد من الكرامة والأمل، فستتكرر هذه الدوامة على الأرجح، وهو أمر لا يصب في مصلحة أي طرف كان".

وأعلنت الخارجية الأميركية الخميس الماضي أن بلينكن سيتوجّه إلى الشرق الأوسط حيث يخطط للقاء نظرائه الإسرائيليين والفلسطينيين والإقليميين.

وشدد بلينكن على الحاجة إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين مع بدء جهود كبيرة لإعادة الإعمار.

وقال إن وقف إطلاق النار سيساعد في التحوّل من العنف إلى "أمر أكثر إيجابية"، مضيفا: "يجب أن يبدأ ذلك الآن عبر التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة".

وتابع: "من ثم إعادة الإعمار وإعادة بناء ما تمّت خسارته وإشراك الطرفين في محاولة القيام بتحسينات حقيقية، وهو أمر مهم للغاية".

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