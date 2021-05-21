مصر تصنع لقاح "سينوفاك" محليا

المصدر: القاهرة -وام

تلقت مصر الدفعة الأولى من المواد الخام الخاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بإجمالي ١٤٠٠ لتر تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاحات كورونا ضمن اتفاقية موقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية المواد الخام و ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي .وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه سيتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياجات المحلية.

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