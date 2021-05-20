اصابة زعيم «بوكو حرام» بجروح خطيرة في محاولة انتحار

المصدر: كانو (نيجيريا) - أ ف ب

اصيب زعيم جماعة «بوكو حرام» الإرهابية أبوبكر شكوي بجروح خطيرة في محاولة انتحار تفاديا لأسره من إرهابيين مرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال شرق نيجيريا، كما اعلن الخميس لوكالة فرانس برس مصدران قريبان من أجهزة الاستخبارات.

وتتقاتل جماعة «بوكو حرام» ومقاتلي تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، حيث باتت الغلبة لمقاتلي التنظيم في نيجيريا بعد أكثر من عقد على اندلاع القتال.

وكان شكوي خطف مع جماعته في 2014 نحو 300 تلميذة في مدرسة في شيبوك ما أثار استياء دوليا.

وقال أحد المصدرين إنه بعد معارك مع مقاتلين من تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا، حوصر أبو بكر شكوي ورجاله الأربعاء في معقلهم غابة سامبيسا.

وأكد«لكي لا يقع في الأسر أطلق شكوي رصاصة في صدره واخترقت كتفه. اصيب بجروح خطيرة».

وذكر المصدر أن عددا من مقاتليه نجح في الفرار ونقلوه معهم.

وصرح مصدر استخباراتي ثان لفرانس برس أن أبو بكر شكوي اصيب بجروح خطيرة بعد أن فجر عبوات في المنزل الذي لجأ إليه مع رجاله.

وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الجيش النيجيري محمد يريما «نحن نحقق في الأمر».

وستشكل إصابة شكوي الخطيرة أو مقتله ضربة قوية لبوكو حرام التي أضعفتها بالفعل الضربات الجوية على قواعدها والانشقاقات في صفوفها.

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