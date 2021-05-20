إجلاء 25 ألف شخص في فرانكفورت إثر العثور على قنبلة "قديمة"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات الألمانية إجلاء نحو 25 ألف شخص أمس الأربعاء في فرانكفورت، عاصمة البلاد المالية، بعد العثور على قنبلة وزنها 500 كيلوغرام تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وقالت سلطات مدينة فرانكفورت إن نحو 25 ألف من سكان المنطقة الواقعة في حي نوردند المكتظ بالسكان اضطروا لإخلاء منازلهم قبل تفجير القنبلة.

وأوضحت الشرطة، أن السلطات مضطرة إلى إجراء تفجير تحت السيطرة للقنبلة في موقعها بسبب طريقة تصميمها وبسبب حالتها، مشيرة إلى أن التفجير الخارج عن السيطرة في المنطقة الكثيفة بالسكان من شأنه أن يتسبب في أضرار بالغة للسكان والمنازل.

وشملت المنطقة الأمنية التي فرضتها السلطات أيضا مستشفى تم إخلاؤه.

وتم العثور على القنبلة، التي تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال حفر، وذكرت السلطات أنه لا يزال من غير المعروف بعد متى سيتم البدء في أعمال التفجير والمدة التي ستستغرقها.

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