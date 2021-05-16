تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عواصم غربية

المصدر: عواصم ■ وكالات / برلين ■ د.ب.أ

شهدت عواصم غربية عدة، أمس، تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، ففي العاصمة البريطانية لندن تظاهر الآلاف أمس، احتجاجاً على القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة الفلسطيني.

ونُظمت التظاهرة في حديقة هايد بارك بقلب لندن ورفع العديد من المشاركين أعلاماً فلسطينية ولافتات مكتوباً عليها «حرروا فلسطين».

وتظاهر نحو 2500 شخص دعماً للفلسطينيين في مسيرة هادئة وسط مدريد، وفق ما قالت الشرطة الإسبانية.

ورفع المشاركون وبينهم عدد كبير من الشابات، لافتات كتب عليها «القدس عاصمة أبدية لفلسطين»، وهتفوا في مسارهم من محطة اتوشا إلى ساحة دي سول: «ليست حربا.. إنّها إبادة»، ولفّ العديد من الشبان أنفسهم بأعلام فلسطينية.

وفي ألمانيا، فرقت الشرطة في العاصمة برلين تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، أمس، بعدما طالبت مئات عدة من المتظاهرين في حي نويكولن بمغادرة المكان، وقالت الشرطة إن السبب في ذلك هو عدم التزام المتظاهرين بقواعد التباعد لمكافحة وباء كورونا.

وتدخلت الشرطة لمواجهة المتظاهرين الرافضين لمغادرة المكان، وذكرت أنها تعرضت للرشق بحجارة وزجاجات من جانب المتظاهرين، فيما سارت تظاهرة أخرى بشكل سلمي إلى مبنى بلدية برلين.

وفي السويد، شارك متظاهرون في مسيرة بمنطقة مالمو، حاملين لافتات وأعلاماً فلسطينية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

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