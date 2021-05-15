الصين تنجح في إنزال روبوت صغير على المريخ

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجحت الصين اليوم في إنزال روبوتها الصغير «تشورونغ»، الذي يتم التحكم به عن بُعد على سطح المريخ، في سابقة للدولة الآسيوية العملاقة، كما ذكرت قناة التلفزيون الحكومية «سي سي تي في».

والهبوط على الكوكب الأحمر أمر معقّد، وأخفقت مهمات أوروبية وسوفياتية وأميركية عدة في تحقيقه في الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الصين بالفعل حاولت إرسال مسبار إلى المريخ في 2011 خلال مهمة مشتركة مع روسيا. لكن المحاولة توقفت، وقررت بكين بعد ذلك مواصلة المغامرة وحدها.

وأطلق الصينيون في نهاية يوليو 2020 من الأرض مهمتهم غير المأهولة «تيانوين – 1» التي تحمل اسم المسبار الذي أرسل إلى الفضاء.

ويتألف المسبار من ثلاثة أجزاء هي مركبة مدارية (تدور حول الكوكب) ومركبة هبوط تقل الروبوت الذي يتم التحكم به عن بعد «تشورونغ». وهذه المركبة هي التي حطت على سطح المريخ مما سيسمح للروبوت «تشورونغ» بالخروج.

وقالت القناة الصينية إن «مركبة الإنزال (تيانوين - 1) هبطت بنجاح في المنطقة المحددة مسبقاً» على المريخ مع الروبوت «تشورونغ»، موضحة أنه تم تلقي «إشارة» على الأرض.

وهبط الروبوت المسيّر في منطقة من الكوكب الأحمر تسمى «يوتوبيا بلانيسيا»، وهي سهل شاسع يقع في النصف الشمالي من المريخ.

وهي المحاولة الأولى المستقلة للصينيين. وهم يأملون بطموح في أن ينجزوا كل ما حققه الأميركيون في العديد من بعثات المريخ منذ ستينات القرن الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news