ممر سفر آمن بين الإمارات و اليونان للحاصلين على لقاح "كوفيد -19"

المصدر: أبوظبي - وام

في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين دولة الإمارات و اليونان و للمضي قدما نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19 تم اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين للمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا .

و اتفق البلدان ضمن التدابير - التي يشملها هذا الإجراء - على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية فيهما دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الآخرى المعتمدة في وجهة الوصول و التي يتم تحديثها بما يضمن سفرا أكثر أمانا وسلامة للجميع.

و دخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ من قبل الجانب اليوناني اعتبارا من اليوم الخميس في حين سيدخل حيز التنفيذ من جانب دولة الإمارات في 18 مايو الجاري.

تأتي هذه الخطوة تأكيدا على حرص دولة الإمارات و اليونان على تسهيل حركة الأفراد و السياحة بينهما، وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة ما ساهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالميا في نسبة الحاصلين على اللقاح بما يضمن سلامة وصحة المجتمع ويحول دون انتشار الجائحة.

و وفق الترتيبات الجديدة سيتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر الصحي في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة من الجهات الصحية ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري /PCR/ من خلال التطبيقات المعتمدة في البلدين.

و تعتبر هذه الشراكة و التعاون الاستراتيجي بين الإمارات العربية المتحدة واليونان ذا أهمية عالية في ضوء التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كوفيد-19 .. كما يدعم هذا التعاون والتنسيق جهود البلدين في احتواء تداعيات هذه الجائحة والتغلب عليها.

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