صقر غباش: القضية الفلسطينية في عقل وقلب كل عربي

المصدر: أبوظبي ■ وام

عقد، أمس، «افتراضياً» المؤتمر الـ31 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى بمشاركة رؤساء وممثلي المجالس النيابية والبرلمانات العربية.

وتوجه صقر غباش في بداية الاجتماع بالشكر والتقدير لرؤساء المجالس النيابية والبرلمانات العربية على تلبيتهم دعوة الاتحاد البرلماني العربي لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً على مكانة القضية الفلسطينية في عقل وقلب كل عربي وعلى ضرورة الوصول إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية.

شارك في المؤتمر من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني العربي، كل من: النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري وسمية عبدالله السويدي وعبيد خلفان السلامي، والأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي.

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