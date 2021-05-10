7 قتلى من الجيش السوري في انفجار ألغام في البادية

المصدر: بيروت - أ ف ب

قتل سبعة عناصر على الأقل من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها اليوم الاثنين في انفجار ألغام زرعها تنظيم "داعش" في البادية في وسط سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ اعلان القضاء على سيطرته على بعض المناطق قبل حوالي عامين وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ تنظيم "داعش" الى البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

وأفاد المرصد الاثنين عن "مقتل سبعة عناصر من قوات الجيش والمسلحين الموالين لها وإصابة 18 آخرين بجروح جراء انفجار لغمين على الأقل زرعهما عناصر التنظيم أثناء مرور قوة عسكرية" في منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي.

ومع ازدياد هجمات التنظيم في الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش، تحولت البادية مسرحاً لاشتباكات ترافقها غارات روسية، دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم.

ووثق المرصد منذ مارس 2019 مقتل أكثر من 1400 عنصر من قوات الجيش والمسلحين الموالين لها فضلاً عن أكثر من 930 جهادياً جراء الهجمات والمعارك في البادية.

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