الإمارات ترسل طائرة تحمل 50 طنا من المواد الغذائية إلى بنغلاديش

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تأتي ضمن مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى دكا عبدالله علي الحمودي، ترتبط دولة الإمارات بعلاقات تاريخية مع بنغلاديش، تميزت بطابع من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه في إطار دعم العلاقات وتوطيد أصر التعاون بين البلدين تم إرسال هذه الطائرة في مثل هذه الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والتي تتطلب التضامن والتعاون الدولي وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وأضاف : أرسلت دولة الإمارات في أبريل من العام الماضي طائرة احتوت على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنغلاديش، لدعم البلاد في الحد من انتشار جائحة /كوفيد-19/، واستفاد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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