هجوم صاروخي ضد القوات الأميركية في العراق

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

استهدف هجوم صاروخي، أمس، قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أميركية، وتقع في محافظة الأنبار، في ثالث عملية من نوعها ضد قوات الولايات المتحدة في العراق في غضون ثلاثة أيام، حسبما أفاد بيان رسمي.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية: «سقط صاروخان من نوع كاتيوشا في قاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر بشرية أو مادية».

ووقعت هجمات صاروخية مماثلة الأحد والإثنين الماضيين، ضد قواعد تؤوي قوات أميركية.

وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة وفد أميركي رفيع، برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، لبغداد.

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