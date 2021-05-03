"فايزر" تطلب موافقة أوروبية على منح لقاحها للأطفال

المصدر: أمستردام - د ب أ

تدرس وكالة الأدوية الأوروبية مقترحاً من شركتي الأدوية "فايزر" و"بيونتيك" للسماح باستخدام لقاحهما المنتج بشكل مشترك المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين يبلغون 12 عاماً فأكثر من سكان الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها سوف تجري "تقييما سريعا" للبيانات من الشركتين ومن المنتظر أن تصدر نتيجة مراجعتها في يونيو المقبل، رغم أنها قالت إن الإطار الزمني يمكن أن يتغير في حال الحاجة لمعلومات إضافية.

وجرى إقرار لقاح "فايزر/بيونتيك" في الاتحاد الأوروبي ولكن فقط للأشخاص الذين يبلغون 16 عاما فأكثر. ويمكن لأي دواء أن يكون له أثر على القصر مختلف عن تأثيره على البالغين. وتم تطوير هذا اللقاح اعتمادا على تكنولوجيا لم تستخدم من قبل لإنتاج أدوية للبشر.

وكانت الشركتان قد قالتا الشهر الماضي إنهما سوف تطلبان تصريحا لتوسيع استخدام اللقاح. وجرى تقديم مقترح مماثل لهيئة تنظيم الدواء الأميركية. وتقول الشركتان إن اللقاح فعال بنسبة مئة بالمئة لمنع العدوى في الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، بحسب تجربة سريرية.

وفي حال أوصت وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام اللقاح بالنسبة للفئات العمرية الجديدة، لا يزال يتعين الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية ولكن هذه الخطوة تعتبر شكلية بشكل عام.

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