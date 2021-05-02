مصرع 18 في حريق بأحد مستشفيات الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

لقي 16 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وممرضتان حتفهم، أمس، في حريق بمستشفى في ولاية غوجرات الهندية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الهندية، في حادثة جديدة بعد حرائق شهدتها مراكز طبية أخرى في البلاد التي تشهد موجة لانتشار الوباء تفوق طاقة قطاعها الصحي.

وكان نحو 50 مريضاً يعالجون في المستشفى الذي يتألف من أربعة طوابق في باروش في بولاية غوجرات الغربية، عندما اندلع الحريق.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18 شخصاً (هم 16 مريضاً وممرضتان).

وقال المسؤول في الشرطة المحلية إن «العناصر الأولى من التحقيق كشفت أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى».

وكان حريق في إحدى ضواحي مدينة بومباي أدى في 23 أبريل الماضي إلى مقتل 13 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا. وبعد أيام لقي 22 شخصاً مصرعهم في حريق آخر في ولاية ماهاراشترا أيضاً.

وقبل ذلك توفي 22 مصاباً بـ«كورونا» في مستشفى في الولاية نفسها، بعدما قطعت إمدادات أجهزة التنفس بالأوكسجين بسبب تسرب.

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