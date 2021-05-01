مصر ترسل 30 طناً من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن إرسال 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ 300 أسطوانة أكسجين، 20 جهاز تنفس صناعي، 100 سرير طبي، 20 جهاز رسم قلب، 30 جهاز صدمات كهربائية، 50 مضخة محاليل، و 50 سرنجة محاليل.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأكد مجاهد حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية.

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