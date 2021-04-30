تعثر حملة التطعيم بالهند... وإصابات «كورونا» تسجل أرقاماً قياسية جديدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجلت الهند 386 ألفاً و452 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وهو رقم قياسي عالمي آخر للعدوى في يوم واحد، فيما بدت جولة جديدة من التطعيمات في البلاد غير مؤكدة، حيث تشير كثير من الولايات إلى نقص الجرعات، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأودى الفيروس بحياة 3498 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 208 آلاف و330 حالة، طبقاً لما أظهرته بيانات من وزارة الصحة الاتحادية.

ومن المقرر أن يتم بدء حملة التطعيم في الهند لكل شخص فوق 18 عاماً، اعتباراً من غدٍ (السبت)، لكن ذكرت كثير من الولايات أن جرعتها قد نفدت وذكرت ولايات أكثر تضررا مثل ماهاراشترا وكارناتاكا ومادياها براديش والعاصمة الوطنية نيودلهي أنها غير متيقنة من أن الإمدادات كافية، ولن تكون قادرة على بدء التطعيمات غداً.

وأوقفت العاصمة المالية للهند، مومباي، التطعيمات لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، معللة ذلك بنقص المخزون.

وتم تطعيم 2.‏2 مليون شخص فقط، أمس ، وهو أقل رقم يتم تطعيمه في الأيام العشرة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة «إن دي تي في» التلفزيونية الهندية، مما يشير إلى تعثر حملة التطعيم.

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