منظمات دولية تحث الدول الغنية على التبرع بلقاحات كورونا الزائدة للدول الفقيرة

المصدر: برلين - د ب أ

طالب خبراء في الحملة العالمية للتطعيم ضد كورونا، الدول الغنية ببذل المزيد من الجهود من أجل توفير مناعة القطيع على مستوى العالم.

وخلال جولة لقاء للخبراء نظمتها منظمة (وان) التنموية، قال ممثلون عن منظمات دولية في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء إن على الدول الغنية أن تتبرع بطلبيات اللقاح الزائدة للدول الفقيرة لتحقيق هذا الغرض.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة (وان)، توم هارت، إن إجمالي الجرعات التي ضمنت الدول الصناعية الغنية الحصول عليها في الوقت الراهن يزيد بمقدار 9.1 مليار جرعة عما تحتاجه لتحقيق مناعة القطيع لديها.

وأضاف أن هناك تحليلا يفيد بأن الدول الصناعية السبع الكبرى ستكون قد سدت احتياجاتها من التطعيمات بحلول نهاية الصيف، وعندئذ ستقوم ببناء مخازن للجرعات الزائدة وحذر من تحول تأمين الحصول على اللقاحات إلى اكتناز لها، وتابع بالقول:" الأسابيع الستة المقبلة حاسمة".

ورأى هارت أن إمكانية التغلب على الجائحة خلال الشهور الستة المقبلة مرهونة بالتصرف الصحيح.

وحذر الرئيس التنفيذي لتحالف اللقاحات (جافي)، خوسيه مانويل باروسو من أنه كلما طال أمد الجائحة، أصبح خطر انتشار الطفرات الخطيرة أكبر " وعلينا أن نتحرك بشكل أسرع"، مشيرا إلى مبادرة اللقاحات التضامنية (كوفاكس) وقال إنه بدون هذه المبادرة لن يمكن لأربعة مليارات من البشر الحصول على لقاحات كورونا.

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