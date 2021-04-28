مصر تمنح الترخيص الطارئ للقاح «كورونا فاك»

المصدر: القاهرة ■ وكالات

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كورونا فاك» الذي تنتجه شركة «سينوفاك» الصينية، وذلك في إطار مجهودات الدولة المصرية لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، وتوفير اللقاحات التي يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكل المواطنين.

وصرح رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية محمود ياسين، أن الهيئة رخصت الاستخدام الطارئ للقاح «كورونا فاك» بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف أنه بعد ترخيص هذا اللقاح بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقاً للقاحات «سينوفارم» و«كوفيشيلد/‏‏‏أسترازينيكا»، ولقاح «سبوتنيك في» ولقاح أسترازينيكا.

وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة والسكان المصرية، بلغ إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أول من أمس، 222 ألفاً و523 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13049 حالة وفاة.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي، أمس، وبأغلبية أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية بشأن تمديد فرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وذلك بعد يوم من إلقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بياناً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب كشف فيه الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

وقال إنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ، وأكد التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

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