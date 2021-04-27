مخطط أميركي لحصار القاعدة البحرية الروسية في سورية

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تعتزم سفن البحرية الأميركية بدء حصار كامل للقاعدة البحرية الروسية في طرطوس السورية. وفقاً لأخبار متداولة في وسائل الإعلام الأوكرانية.

ويأتي حصار القاعدة البحرية الروسية في طرطوس ردًا على التصعيد الذي تشهده العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، وبالإضافة إلى تحركات السفن الحربية الأميركية، يُنظر أيضًا في إمكانية استدعاء قوات من دول الناتو الأخرى.

ووفقًا للخبير الأوكراني فلاديمير كرافشينكو، لهذا السبب لا تزال مدمرتان صاروخيتان أميركيتان بالقرب من مضيق البوسفور التركي، لكن لم يتم إرسالهما إلى مياه البحر الأسود، متوقعًا أن يكون وجودهما في شرق البحر المتوسط ​​أكثر منطقية.

وأضاف الخبير الأوكراني أنه "سيكون من الرائع أن يقرر شركاؤنا الغربيون نشر عملية مشتركة مؤقتًا في البحر الأسود لتسيير دوريات على الطرق البحرية المؤدية إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. لكن إذا تخلى الأميركيون عن خططهم المعلنة سابقًا لإرسال مدمرتين صاروخيتين إلى البحر الأسود، بحجة أنهم يريدون تجنب التصعيد غير الضروري، فإن البريطانيين يعتزمون نشر سفينتين في المنطقة لإظهار التضامن مع أوكرانيا "، هكذا قال كرافشينكو.

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