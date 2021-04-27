ألمانيا تسجل 11 ألف إصابة بـ «كورونا» في يوم واحد

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أمس، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال أربع وعشرين ساعة في ألمانيا بلغ 11 ألفاً و907 إصابات، ليبلغ الإجمالي منذ ظهور الوباء ثلاثة ملايين و299 ألفاً و325 حالة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، وسجل المعهد 60 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 81 ألفاً و624 حالة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام ارتفاعه، أمس، إلى 169.3 إصابة.

وأوضح المعهد أن 23.4% من السكان تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وبحسب البيانات، قدمت مراكز التطعيم كافة حتى الآن أكثر من 25.4 مليون جرعة لقاح، شكلت الجرعة الأولى منها 19.5 مليون لقاح، والثانية نحو 6 ملايين جرعة. وارتفعت بذلك نسبة السكان الذين تم تحصينهم كاملاً من المرض بجرعتي لقاح بشكل طفيف إلى 7.2%. وتلقى اللقاح أول من أمس 266 ألفاً و784 شخصاً.

ويمثل لقاح «كوميرانتي» الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأميركية الحصة الأكبر بنحو 20.1 مليون جرعة.

• %23.4 من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

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