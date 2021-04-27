عباس: لن نقبل بإجراء الانتخابات من دون القدس

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يتم القبول بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة دون أن تشمل القدس. وقال خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله: «القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها».

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ناقش اجتماع اللجنة المركزية تقريراً حول المواقف الأوروبية والأميركية حول الانتخابات.

وأطلع عباس أعضاء اللجنة المركزية على آخر مستجدات الأوضاع في ما يتعلق بالجهود المبذولة لإجراء الانتخابات حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.

وأكد عباس «تصميم القيادة الفلسطينية على تنفيذها كاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والضفة الغربية وقطاع غزة».

من جهتها، جددت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان، التأكيد على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية لإجراء الانتخابات العامة في 22 مايو المقبل.

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