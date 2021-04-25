غرق غواصة إندونيسية على متنها 53 شخصاً

المصدر: بالي ■ أ.ف.ب

أعلن سلاح البحرية الإندونيسية، أمس، العثور على حطام غواصة مفقودة كان على متنها أفراد طاقم يبلغ عددهم 53. وقضى التطوّر الأخير على ما تبقى من الآمال في إنقاذ البحارة، واستبعدت السلطات تعرض الغواصة لانفجار أدى إلى تحطمها وغرقها.

وشاركت سفن حربية وطائرات في البحث عن الغواصة «كري نانغالا 402» منذ فقد أثرها قبالة بالي في وقت مبكر الأربعاء الماضي، وأفادت السلطات في وقت سابق بأن المركبة المصنوعة في ألمانيا كانت مزوّدة بأوكسجين يكفي لمدة ثلاثة أيام بعد انقطاع الطاقة عنها، وانقضت هذه المهلة منذ وقت مبكر أمس. وقال قائد البحرية الإندونيسية يودو مارغونو، إن فريق بحث انتشل قطعاً من الغواصة تشمل أغراضاً كانت بداخلها، مشيراً إلى وقوع حادث كارثي، وقال للصحافيين: «غيّرنا وصفها من غواصة مفقودة إلى غواصة غارقة»، مضيفاً أن الأغراض التي تم العثور عليها لا يمكن أن تكون لسفينة أخرى، واستبعد أن يكون حدث انفجار، قائلاً إنه من الأرجح أن الغواصة تحطّمت إثر تعرّضها لضغط المياه.

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