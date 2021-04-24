الأردن: القدس «خط أحمر» والمساس بها «لعب بالنار»

المصدر: عمان - أ ف ب

دان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت «الهجمات العنصرية» الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية داعيا إلى «تحرك دولي لحمايتهم»، وحذر إسرائيل من ان «القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار».

وكتب الصفدي على صفحته على تويتر باللغة العربية «ندين الهجمات العنصرية على البلدة القديمة (في) القدس المحتلة ونحذر من تبعاتها»، مؤكدا أنه «لا بد من تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية».

وبعدما رأى أن «مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي (...) تقع على سلطات الاحتلال»، حذر من أن «القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار».

وجرت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية مساء الجمعة غداة إصابة أكثر من مئة فلسطيني وعشرين شرطياً إسرائيلياً بجروح في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات في المدينة المقدّسة وأعقبت مسيرة نظّمها يهود متشدّدون في القدس الغربية أطلقوا خلالها هتافات معادية للعرب.

وتعود آخر صدامات كبيرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية الى أغسطس 2019 عندما تزامن عيد الأضحى مع احتفال يوم التاسع من أغسطس اليهودي. وأسفرت عن جرح نحو ستين فلسطيني في ساحات المسجد الاقصى.

واندلعت الاشتباكات مساء الخميس عند مدخل البلدة القديمة في القدس حيث كانت الشرطة الإسرائيلية نشرت مئات العناصر لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة «لاهافا» اليهودية اليمينية المتطرّفة.

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