لقاح فرنسي-نمساوي مضاد لكوفيد-19 يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت شركة فالنيفا الفرنسية النمساوية المطورة للقاحات الأربعاء أنها بدأت تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة على لقاحها المضاد لكوفيد-19 قبل نيل موافقات الهيئات التنظيمية.

والدراسة التي حملت اسم "كوف كومبير" ستقوم بمقارنة استجابة الجهازي المناعي للمشاركين بعد تلقيهم لقاحها "في أل آيه 2001" مقابل استجابتهم للقاح استرازينيكا.

وقالت فالنيفا إن "نحو 4 آلاف مشارك تقريبا سيتلقون جرعتين من أحد اللقاحين"، مشيرة الى أن الدراسة ستجرى في 25 موقعا في بريطانيا.

وأضافت الشركة أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إظهار تفوق لقاح "في أل آيه 2001" مقارنة باسترازينيكا من حيث مستوى الأجسام المضادة المقاومة لفيروس كورونا بعد مدة أسبوعين من عملية التطعيم.

وفي حال كانت نتائج الدراسة إيجابية "تهدف فالنيفا الى تقديم طلبات للحصول على موافقات أولية في خريف عام 2021".

وبعكس معظم لقاحات كوفيد-19 المعروفة التي تستخدم أساليب مختلفة لتهيئة جهاز المناعة لمحاربة الفيروس، فإن لقاح فالنيفا يعتمد على نسخة "معطلة" من الفيروس نفسه.

وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق الأربعاء إنها لن تعطي الأولوية لمفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية لتزويد دول التكتل ال27 باللقاح، بل ستعتمد على ابرام اتفاقات مع "كل دولة على حدة" اضافة الى الدول المهتمة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة توماس لينغلباخ الى عدم احراز "تقدم" في المحادثات مع المفوضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news