فقدان غواصة إندونيسية على متنها 53 شخصاً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإندونيسي يبحث عن غواصة على متنها 53 شخصاً، فُقدت خلال تدريب على هجوم بطوربيد قبالة جزيرة بالي.

وأوضح المتحدث جوليوس ويدجوجونو أن الاتصال انقطع بالغواصة «كيه آر آي نانجالا 402» ألمانية الصنع، على بعد 95 كيلومتراً شمال بالي في الساعات الأولى من اليوم.

ونقلت شبكة «كومباس» الإخبارية عن قائد القوات الجوية، المارشال هادي تجاهجانتو، القول: «لقد فقدنا الاتصال بالغواصة بمجرد السماح لها بالغوص في نحو الساعة الثالثة صباحاً» بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينيتش أمس الثلاثاء).

وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة وأستراليا لتحديد موقع الغواصة.

وقالت وزارة الدفاع إن المراقبة الجوية بواسطة مروحية رصدت تسرب زيت في الموقع الذي شوهدت فيه الغواصة آخر مرة. وأضافت في بيان: «البحث ما زال جارياً باستخدام سفينتين بحريتين مزودتين بأجهزة سونار المسح الصوتي الجانبي».

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