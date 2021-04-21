«سينوفاك» تورد 260 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم

المصدر: بكين ■ رويترز

قال الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك بيوتيك، ين ويدونغ، أمس، إن الشركة وردت 260 مليون جرعة من لقاحها المضاد لمرض «كوفيد-19» على مستوى العالم، وإن أكثر من 60% من هذه الكمية كان لدول غير الصين.

وقال ين في منتدى بواو‭ ‬السنوي في آسيا، وهو المماثل الإقليمي لمنتدى دافوس، إن الشركة تنتج أكثر من ستة ملايين جرعة يومياً من لقاح «كوفيد-19».

وأضاف: «نعتزم اختيار 10 دول لنقل التكنولوجيا إليها في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أن الإنتاج الراهن المشترك عبر الحدود غير كافٍ.

وتظهر حسابات «رويترز» أن «سينوفاك» تلقت طلبات من الخارج تزيد على 450 مليون جرعة من لقاح كورونا فاك، ومن أكبر المشترين منها البرازيل وإندونيسيا وتركيا وتشيلي.

وقامت سينوفاك بالفعل بإسناد بعض مراحل إنتاج اللقاح لشركاء في دول منها البرازيل وإندونيسيا.

وتابع ين أن 160 مليون جرعة على الأقل من اللقاح استخدمت بالفعل على مستوى العالم.

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