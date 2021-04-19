منها الإمارات.. اليونان ترفع قيود الحجر الصحي للقادمين من هذه الوجهات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفعت اليونان قيود الحجر الصحي صباح الإثنين في الساعة 6 بالتوقيت المحلي في البلاد، للمسافرين من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، وصربيا لأولئك الذين تلقوا التطعيم، أو الذين لديهم نتيجة سلبية لاختبار "PCR" أُجري خلال 72 ساعة قبل الوصول.

وقال موقع "سي إن إن" بالعربية إنه سيتم إجراء فحوصات سريعة مستهدفة في نقاط الدخول، وستكون فنادق الحجر الصحي جاهزة لاستيعاب أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولا زالت بروتوكولات السلامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي في مكانها.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها البلاد أبوابها أمام الزوار الأميركيين منذ مارس من عام 2020، أي عندما توجهت اليونان لإغلاقها الأول في بداية الجائحة.

وقال وزير السياحة اليوناني، هاريس ثيوهاريس، لـ"سي إن إن" إن البلاد "تتخذ هذه الخطوات الصغيرة، وهي بداية عملية الانفتاح التدريجي التي ستؤدي إلى الافتتاح الكامل للسياحة في اليونان، والذي أُعلن أنه سيحدث في 14 مايو. وسنجري التعديلات، ونحن نحتفظ بالحق لإجراء التغييرات على النحو الذي نراه مناسباً إلى ذلك الحين".

ورغم وصف العملية بكونها "خطوات صغيرة"، إلا أن قائمة الجنسيات المسموح بدخولها تشتمل على الجزء الأكبر من سوق السياحة في اليونان.

وبالإضافة إلى أثينا، وثيسالونيكي، يُسمح الآن للرحلات الجوية الدولية المباشرة بالسفر إلى بعض من وجهات العطلات الأكثر شعبية باليونان في كريت، ورودس، وكوس، وميكونوس، وسانتوريني، وكورفو.

ويمثل قطاع السياحة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وحوالي 25% من القوة العاملة اليونانية، وأكثر من مليون وظيفة.

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