ملك الأردن يظهر علنا مع الأمير حمزة في حفل المئوية

المصدر: عمان - وكالات

ظهر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير حمزة بن الحسين الأحد معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما منذ الأزمة الأخيرة، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

الى ذلك، نشر الديوان الملكي عبر «تويتر» صورة للعاهل الأردني وولي عهده الأمير حسين والأمير حمزة بن الحسين وعدد من الأمراء في زيارة للأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية العاهل الأردني وأفرادا آخرين من العائلة الحاكمة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

وكانت المملكة الأردنية قد أعلنت مؤخرا عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية.

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لاحقا أن «تحقيقات أولية» أظهرت تورط «جهات خارجية» في «محاولات لزعزعة أمن البلاد» و«تجييش المواطنين ضد الدولة».

وأعلن العاهل الأردني بعد ذلك أن الفتنة «قد وُئدت».

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