قتيل و5 جرحى برصاص مسلّح في متجر بولاية تكساس الأميركية

المصدر: براين (الولايات المتحدة) - أ.ف.ب

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، برصاص مسلّح أطلق النار داخل متجر لبيع الأثاث في ولاية تكساس.

وبعد ساعات من كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن خطته لمكافحة أعمال العنف الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، أوقفت الشرطة لاري بولان (27 عاماً).

وقالت شرطة مدينة براين، حيث جرت الواقعة في تغريدة على «تويتر»، إن بولان هو المشتبه فيه الرئيس بإطلاق النار والمتهم بالقتل.

وأوضح رئيس الشرطة ايريك بوسك، أن مطلق النار كان يعمل في متجر الأثاث الذي حدث فيه إطلاق النار.

من جهته، قال المتحدّث باسم شرطة براين الواقعة بين هيوستن ودالاس، جيسون جيمس، للصحافيين إنه «قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الخميس تبلّغنا بحصول إطلاق نار.. عناصر الشرطة وجدوا العديد من الضحايا في الموقع».

وأعلن بوسك للصحافيين «أن شخصاً لقي مصرعه في المكان»، مضيفاً أنّ إطلاق النار أسفر كذلك عن خمسة جرحى بينهم أربعة «إصاباتهم خطيرة» وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى.

وأكدت شرطة براين إصابة سبعة أشخاص.

وأشارت إدارة السلامة العامة في تكساس إلى أن ضابطاً أصيب بالرصاص «أثناء مطاردة شخص يشتبه في ضلوعه بإطلاق النار في براين. وجاءت الواقعة بعد ساعات من خطاب ألقاه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، وكشف فيه النقاب عن إجراءات ترمي للحدّ من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في وقف حوادث إطلاق النار المتكرّرة.

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