100 دولة تلقت لقاحات كورونا عبر" كوفاكس"

المصدر: جنيف - وام

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن أكثر من 100 دولة من بينها 61 من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض تلقت لقاحات كورونا عبر مرفق كوفاكس التابع للمنظمة، وذلك بعد 42 يوما فقط من تسليم اول شحنة دولية الى غانا في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت المنظمة أنه تم تسليم أكثر من 38 مليون جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا، على الرغم من التأخير في عمليات التسليم المخططة لشهري مارس وأبريل الجاري.

وذكر الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات الدكتور سيث بيركلي، إن كوفاكس قد يكون على الطريق الصحيح لتقديم اللقاحات خلال النصف الأول من العام الجاري لجميع الدول المشتركة في المرفق.

من جهته، أوضح الدكتور المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غبريسوس، أن وصول اللقاحات إلى 100 دولة عبر كوفاكس يمثل علامة بارزة في مكافحة الوباء، والحد من انتشار الفيروس في مواجهة الانتشار السريع لمتغيراته لإبطاء الطفرات الفيروسية.

ووفقا لبرامج كوفاكس المحدثة، من المتوقع تسليم ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح خلال العام الجاري 2021 .

كما تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية حدثا لتحفيز المزيد من الالتزام والدعم الدولي لتسريع وصول اللقاحات للدول الفقيرة، حيث توجد فجوة قدرها مليارا دولار لتمويل وتأمين ما يصل إلى 1،8 مليار جرعة لقاح ممولة من المانحين.

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