الوكالة الأوروبية للأدوية توصي باستخدام لقاح استرازينيكا دون تقييد

المصدر: امستردام - د ب أ

أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الأربعاء، باستخدام لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا دون تقييد، مشيرة إلى أن فوائد اللقاح تتجاوز مخاطره.

يأتي ذلك رغم ظهور حالات نادرة للغاية للإصابة بجلطات دموية في أوردة دماغية ارتبطت زمنيا بتلقي اللقاح.

ووجد الخبراء علاقة بين اللقاح وحالات التجلط لعدد ضئيل للغاية من الصفائح الدموية، وقالوا إن هذا الأمر نادر الحدوث.

وبذلك تواصل الوكالة تمسكها بتقييمها للقاح.

وكان الخبراء أجروا بحثا شاملا لتقارير بشأن حدوث تجلط دموي بعد أخذ اللقاح. وذكرت الوكالة أن هذه الجهود ستستمر.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما هي التداعيات التي ستترتب على قرار الوكالة بالنسبة للقاحات، إذ أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي قررت تقييد استخدام اللقاح الذي تنتجه الشركة البريطانية السويدية وقصره على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

كانت ألمانيا، على سبيل المثال، أعلنت تسجيل 31 حالة إصابة بتجلط دموي في أوردة دماغية ارتبطت بتطعيم استرازينيكا وانتهت بعض هذه الإصابات بوفاة أصحابها.

وفي أعقاب ذلك، شكلت الوكالة في مارس الماضي مجموعة من الخبراء، لم تعثر في البداية على علاقة بين هذه الحالات والتطعيم، وذلك قبل أن يتم استئناف البحث، ويعتقد الخبراء أن المسألة تتعلق برد فعل مناعي نادر للغاية.

وكانت غالبية الإصابات ظهرت بعد نحو أسبوعين من التطعيم ولم يستدل الخبراء على عوامل خطر خاصة مثل السن أو الجنس.

ونصحت الوكالة من تلقوا التطعيم بالانتباه للاحتمال البعيد لحالات التجلط النادرة للغاية وقالت إن عليهم في حال ظهور أعراض أخذ مشورة الطبيب على الفور.

كان اللقاح الذي يحمل اسم Vaxzevria في الأسواق قد حصل على تصريح تسويق مشروط في الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي ويلزم هذا التصريح الشركة المنتجة بإرسال كل البيانات عن الآثار الجانبية المحتملة لتعاطي اللقاح.

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