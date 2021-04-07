رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في غزة

المصدر: رام الله - رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة بلغ 1916 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة فرض المزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، حيث قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس والجامعات ورياض الأطفال، ابتداء من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأضافت الوزارة أنه تقرر أيضا الإبقاء على الإجراءات المتخذة سابقا وهي إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات والإغلاق الليلي يوميا عند الساعة 9 مساء وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين بلغ 2672 إضافة الى 18 وفاة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 286835 إصابة منذ بدأت الجائحة قبل حوالي عام فضلا عن 3015 وفاة.

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