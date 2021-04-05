150 ألف شخص يحصلون على لقاحات «كورونا» في مصر

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن نحو 150 ألف شخص من الأطقم الطبية والأفراد من الفئات المستحقة للحصول على لقاح مضاد فيروس كورونا (كوفيد-19)، قد تلقوا اللقاح بالفعل حتى الأمس، موضحة أنه تم مضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوى البلاد، إلى جانب زيادة عدد ساعات العمل.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، خصوصاً بالمحافظات الساحلية، بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة المصرية للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

وأوضحت أنه سيتم التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح، بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات اللقاحات. وأشارت إلى أن مصر استقبلت 854 ألفاً و400 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» ضمن اتفاقية «كوفاكس»، كما استقبلت 680 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم».

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