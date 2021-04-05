صاروخان يستهدفان قاعدة تضمّ عسكريين أميركيين في العراق

المصدر: بغداد ■ أ.ف.ب

سقط صاروخان، أمس، قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، على ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، في هجوم جاء قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن، وهذا الهجوم هو الـ14 من نوعه الذي يستهدف قوات أميركية أو السفارة الأميركية أو مواكب عسكرية عراقية للدعم اللوجستي للقوات الأجنبية، منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض أواخر يناير الماضي.

وقُتل في مختلف تلك الهجمات، التي سبقتها عشرات الهجمات المماثلة خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مدني عراقي وأميركيان، فيما أصيب متعاقد عراقي مع شركة صيانة طائرات «إف-16» بجروح.

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