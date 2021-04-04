صاروخان يستهدفان قاعدة جوية عراقية تضمّ عسكريين أميركيين

المصدر: بغداد - أ ف ب

سقط صاروخان الأحد قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، على ما أفاد مصدر أمني، في هجوم يأتي قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن.

ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو أضرار، على ما أكد المصدر الأمني ولم تتبنه أية جهة بعد.

وهذا الهجوم الرابع عشر من نوعه الذي يستهدف قوات أميركية أو السفارة الأميركية أو مواكب عسكرية عراقية للدعم اللوجستي للقوات الأجنبية، منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض أواخر يناير.

وتطلق الأربعاء الإدارة الأميركية الجديدة «حواراً استراتيجياً» افتراضياً مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.

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