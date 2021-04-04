مصر: 150 ألف شخص حصلوا على لقاحات «كورونا»

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن نحو 150 ألف شخص من الأطقم الطبية والأفراد من الفئات المستحقة للحصول على لقاح مضاد فيروس كورونا، قد تلقوا اللقاح بالفعل حتى يوم أمس.

ووجهت الوزيرة، وفقا لبيان من وزارة الصحة في القاهرة، بمضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوى البلاد، إلى جانب زيادة عدد ساعات العمل.

وأكدت هالة أنه سيتم خلال الفترة القلية المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، خاصة بالمحافظات الساحلية، بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

وأوضحت أنه سيتم التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا.

وذكرت أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا إنتاج شركة «أسترازينيكا» كأول دفعة ضمن اتفاقية «كوفاكس» يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال، وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها في شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» على مدار الفترة الماضية.

وأضافت أنه من المقرر استقبال 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أسابيع، كما أنه من المتوقع بنهاية شهر مايو المقبل أن تكون مصر قد استقبلت 4.5 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا ضمن اتفاقية «كوفاكس».

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