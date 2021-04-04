رئيس مجلس النواب الأردني: الأردن حسم بشكل صارم أي مساس بأمنه واستقراره

المصدر: عمان - د ب أ

أكد رئيس مجلس النواب الأردني، فيصل الفايز، اليوم الأحد أن الأردن حسم أمس السبت «بشكل صارم» أي مساس بأمنه واستقراره.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم عن الفايز قوله، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمة بمناسبة مئوية الدولة، وذلك بمبنى مجلس الأمة القديم:«نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة».

وأضاف الفايز:«نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن... سنتصدى لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمن الأردن»، مؤكدا أن «الأردن والملك خط أحمر».

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان: «الأردن لم يشهد يوما تصفية لمعارضة، ولا إلغاءً أو إقصاءً لمكون سياسي»، مؤكدا أن "الأردنيين استطاعوا عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم.

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أعلن أمس السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.

ونفى الحنيطي في بيان اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

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