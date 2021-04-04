مصرع 44 شخصا بفيضانات في إندونيسيا والحصيلة مرشّحة للارتفاع

المصدر: جاكرتا - وكالات

قضى 44 شخصا صباح الأحد بفيضانات وانهيارات أرضية في جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا، وفق ما أعلنته أجهزة الإنقاذ مرشّحة ارتفاع الحصيلة.

وصرّح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث راديتيا جاتي لوكالة فرانس برس «هناك 44 وفاة وتسعة مصابين» في جزيرة فلوريس الشرقية، مضيفا أن «كثرا... لا يزالون تحت الوحول».

وقال جاتي، إن هطول الأمطار الغزيرة منذ أمس السبت تسبب في الفيضانات التي اجتاحت جزيرة فلوريس بمقاطعة نوسا تينجارا الشرقية الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد.

ودفن الطين عشرات المنازل في قرية لامانيلي، بينما جرفت الفيضانات في قرية ويبوراك منازل القرويين وتسببت في انهيار جسر.

وأضاف جاتي أنه لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين. كما أضرت الفيضانات بـ49 أسرة وأسفرت عن إصابة تسعة قرويين. وأشار إلى أن وكالة التخفيف من آثار الكوارث ذكرت أن الأمطار الغزيرة مع الرياح القوية لا تزال مستمرة في المنطقة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة التخفيف من آثار الكوارث تيارات قوية تتدفق عبر قرية، بينما تناثر الحطام الذي خلفه الفيضان على الطرق.

وقال جاتي إن المساعدات وجهود الإغاثة للقرى المتضررة تعرقلت بسبب عدم وجود وسائل نقل إلى الجزيرة. ولا يمكن الوصول إلى الجزيرة سوى عن طريق البحر، ولكن تم تعليق سبل النقل بسبب ارتفاع الأمواج والظروف الجوية القاسية.

وتوقعت وكالة المناخ والأرصاد الجوية أن تواجه بعض أجزاء إندونيسيا طقسا قاسيا من أمطار غزيرة وسيول ورياح قوية وموجات عالية خلال الأسبوع المقبل.

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