ضابط شرطة أميركي: استخدام القوة ضد فلويد «لم يكن ضرورياً»

المصدر: مينيابوليس ■ أ.ف.ب

أكد ضابط في قيادة شرطة مدينة مينيابوليس في شهادته في اليوم الخامس من محاكمة ديريك شوفين أول من أمس، أن استخدام هذا الشرطي الأبيض القوة ضد جورج فلويد «لم يكن ضرورياً على الإطلاق».



وأكد اللفتنانت ريتشارد زيمرمان صاحب الخدمة الأطول حالياً في قيادة الشرطة في محاكمة شوفين، أنّ الضابط المفصول انتهك سياسات استخدام القوة في إدارته. وقال زيمرمان للمحقق ماثيو فرانك، إنه راجع تسجيلات الفيديو التي صورها مارة، وكذلك كاميرات لعناصر الشرطة لتوقيف فلويد في 25 مايو 2020 على أيدي شوفين وثلاثة شرطيين آخرين يواجهون اتهامات.



وعن رأيه في استخدام شوفين (45 عاماً) القوة ضد فلويد، قال زيمرمان «لم يكن ضرورياً على الإطلاق». وأضاف أن شوفين «دفعه إلى الأرض ووجهه لأسفل ووضع ركبته على رقبته لهذا القدر من الوقت. هذا أمر لا مبرر له».







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