هيئة قناة السويس: بقية السفن المتوقفة ستعبر مجرى القناة اليوم

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت هيئة قناة السويس إن السفن التي لا تزال متوقفة في الممر المائي المصري بعد جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن ستعبر مجرى القناة اليوم السبت وإن نتائج التحقيق في الحادث ستُعلن قريبا.

وأضاف رئيس الهيئة، أسامة ربيع، أنه من المتوقع أن تعبر 85 سفينة القناة من الاتجاهين اليوم، مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة من بين 422 سفينة كانت متوقفة في انتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة يوم الاثنين الماضي، وقال إن ذلك سينهي تكدس السفن الذي حدث خلال الأزمة.

وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن جنحت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري الحيوي يوم 23 مارس الماضي، واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.

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