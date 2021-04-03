«قسد»: القبض على 125 داعشياً في مخيم الهول شرق سورية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

كشفت قوات سورية الديمقراطية (قسد)، أمس، نتائج عمليتها الأمنية التي أطلقت عليها «الإنسانية والأمن» في مخيم الهول شمال شرق سورية، لملاحقة عناصر من تنظيم «داعش».

وقالت قوات الأمن الداخلي التابعة لـ«قسد»: «تعلن قوى الأمن الداخلي نهاية المرحلة الأولى من حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول، التي بدأت في الـ28 من مارس، بعد بذل جهود وطاقات كبيرة من كل الجوانب لإعادة الأمن والاستقرار إلى سكان مخيم الهول، بعد نشاط خلايا (داعش) النائمة فيه». وقالت «قسد» في بيانها: «تم إلقاء القبض على 125 عنصراً من عناصر خلايا (داعش) النائمة، 20 منهم مسؤولون عن تلك الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم، كما تم العثور على مستلزمات عسكرية أثناء حملة التفتيش، إضافةً إلى دارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسف».

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