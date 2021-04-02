أميركا تؤكد الاتفاق على محادثات غير مباشرة مع إيران حول "النووي"

المصدر: عواصم - رويترز

أكدت الخارجية الأميركية الاتفاق على محادثات غير مباشرة في إطار جهد لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

يأتي ذلك بعد أن ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية أن طهران رفضت اليوم الجمعة أي اجتماع مع الولايات المتحدة في فيينا حيث ستشارك الأسبوع المقبل في محادثات مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي.

ونقل الموقع عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، قوله "لن تحضر الولايات المتحدة أي اجتماع تشارك فيه إيران بما في ذلك اجتماع اللجنة المشتركة (لأطراف الاتفاق النووي)، هذا مؤكد".

وأضاف عراقجي "هذا شأنهم. سواء كانت الأطراف الأخرى في (الاتفاق النووي) تسعى للتشاور بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف مع الولايات المتحدة. سواء في فيينا أو في أي مكان آخر. فالوفد الايراني لن يجري أي محادثات مع الوفد الأميركي على أي مستوى".

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