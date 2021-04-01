الإمارات تشارك في مؤتمر «قلب آسيا» التاسع

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس وزير الدولة أحمد بن علي محمد الصايغ، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمؤتمر قلب آسيا «عملية إسطنبول»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويهدف إلى دعم الاستقرار وعمليه السلام والتنمية الاقتصادية في أفغانستان، وذلك بحضور رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، ورئيس أفغانستان محمد أشرف غني.

وأكد الصايغ، في كلمة خلال المؤتمر، أن تحقيق السلام والأمن في أفغانستان هو أمر أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة والعالم، ويمثل أولوية أساسية لسياسة الإمارات التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وقال: «تؤكد الإمارات على أهمية المشاركة المستمرة للمجتمع الدولي في معالجة الأوضاع المتأزمة في أفغانستان، لتقديم الدعم اللازم لإنجاح عملية السلام الأفغانية، ولتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية»، مشيراً إلى أن التسوية السياسية والتفاوض بين جميع شرائح المجتمع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في أفغانستان.

واستعرض الصايغ الجهود التي بذلتها الإمارات على المستويين الثنائي والدولي من أجل تحسين حياة الشعب الأفغاني، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في بلادهم، لافتاً إلى أن دولة الإمارات قدمت أكثر من 680 مليون دولار في إطار المساعدات التي خصصت لإعادة الإعمار ودعم الجهود الانمائية والإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان، فضلاً عن مشروعات دعم وتمكين المرأة.

يذكر أن اجتماع كبار المسؤولين والاجتماع الوزاري عقد يومي 29 و30 مارس 2021 في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان، بمشاركة وحضور ممثلي أكثر من 50 دولة.

- تحقيق الأمن والسلام في أفغانستان يمثل أولوية أساسية لسياسة الإمارات.

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