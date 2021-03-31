روسيا تسجل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مخصص للحيوانات

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلنت روسيا الأربعاء تسجيل ما اعتبرته أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم مخصص للحيوانات، واصفة الخطوة بانها هامة لتعطيل تحورات الفيروس.

وقالت هيئة الخدمة الفيدرالية الروسية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية "روسلخوزنادزور" في بيان إن اللقاح الذي يحمل اسم "كارنيفاك-كوف" تم اختباره منذ اكتوبر على الكلاب والقطط والثعالب وحيوانات أخرى واثبت انه فعال.

ولفتت الهيئة الروسية الى أن انتاج اللقاح بكميات كبيرة يمكن ان يبدأ في ابريل.

وقال كونستانتين سافينكوف نائب رئيس الهيئة الروسية "كل الحيوانات المشاركة في التجارب التي تم تلقيحها أنتجت أجساما مضادة لفيروس كورونا في مئة بالمئة من الحالات".

وأضاف "انه أول لقاح في العالم والمنتج الوحيد الذي يمنع إصابة الحيوانات بكوفيد-19".

وأكدت الهيئة وفق علماء روس أن تطوير لقاحها سيمنع تحور الفيروس في الحيوانات، مشيرة الى قرار الدنمارك بإعدام 15 مليون من حيوان المنك (ثعلب الماء) العام الماضي بعد أن تبين انها تحمل سلالة متحورة من الفيروس.

وقالت إن منشآت تربية الحيوانات من بلدان عدة بينها اليونان وبولندا والنمسا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة أعربت عن اهتمامها بلقاح كارنيفاك-كوف.

وأعلن المسؤولون العسكريون في ثاني أكبر مدن روسيا سان بطرسبيرغ هذا الأسبوع أن كلاب الجيش ستخضع لتلقيح اجباري قبل نشرها في المطارات ومشاركتها في احتفالات عيد النصر في مايو.

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