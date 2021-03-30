السيسي: حادث جنوح السفينة أعاد التأكيد على أهمية قناة السويس

المصدر: السويس - وكالات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن حادث جنوح سفينة في قناة السويس أعاد التأكيد على أهمية الممر المائي.

أضاف في زيارة لهيئة قناة السويس لتهنئة طاقمها بتعويم السفينة، إنه لم يكن يتمنى وقوع حادث مثل جنوح السفينة، لكن ما حدث أعاد التأكيد على أهمية القناة.

وأشار السيسي إلى أن قناة السويس تمثل أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية، مضيفاً أن أزمة السفينة جاءت لتؤكد أن أهمية القناة باقية وقادرة على نقل 12% من التجارة العالمية.

وتابع السيسي أن حادث السفينة "أكد ورسّخ أهمية القناة في ظل الحديث الدائر عن بدائل لها".

ووجه الرئيس السيسي الشكر للعاملين بهيئة قناة السويس، مشيداً بأدائهم الذي كان أكثر من مشرّف، ونجاحهم في حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وعادت، أمس الاثنين، حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بعد نجاح فائق لجهود تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفن"، التي كانت جنحت في المجرى المائي، الأسبوع الماضي.

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