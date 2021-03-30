روسيا تسجل لقاحاً من جرعة واحدة

المصدر: موسكو ■ أ.ف.ب

قالت وكالة تاس للأنباء، أمس، إن وزارة الصحة الروسية، سجلت لقاحاً يسمى «سبوتنيك-لايت»، وهو نسخة من اللقاح الروسي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن بجرعة واحدة.

وكانت روسيا قالت الأسبوع الماضي، إن اللقاح السريع هو حل مؤقت يمكن أن يساعد الدول التي تعاني ارتفاع معدلات الإصابة على المضي قدماً في التطعيم، موضحة أن لقاح «سبوتنيك-في» الروسي الذي يؤخذ على جرعتين سيظل هو اللقاح الرئيس المستخدم في روسيا.

وعقدت روسيا اتفاقاً مع شركة أدوية صينية لإنتاج 60 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك-في»، وفق ما أعلن الصندوق السيادي الروسي الذي موّل تطوير اللقاح المصرّح حتى الآن باستخدامه في 57 دولة يتخطى إجمالي عدد سكانها 1.5 مليار نسمة.

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