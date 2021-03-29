هيئة قناة السويس المصرية تعلن عودة الملاحة اليوم

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، في بيان عن عودة الملاحة في القناة اليوم الإثنين، بعد نجاح جهودها في تحريك السفينة البنمية "إيفرجيفن".

وكان رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، قد أعلن أنه جار سحب السفينة لمنطقة البحيرات المرة بكبريت لتخضع للتفتيش والتحقيقات في الواقعة.

وأكد ربيع إعادة ترتيب تنظيم قوافل السفن في ظل التكدس الحالي الذي وصل إلى 350 سفينة شمالًا في بورسعيد وجنوبا بالسويس.

وأشار ربيع إلى أنه يتم قطر السفينة البنمية بواسطة القاطرتين بركة 1 وعزت عادل.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق اليوم نجاح جهود تحريك السفينة البنمية الجانحة بالقناة.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة القناة، بثًا مباشرًا لتحريك سفينة الحاويات العملاقة.

كانت الهيئة قد ذكرت في بيان لها أن السفينة قد جنحت يوم الثلاثاء الماضي وتسببت في إغلاق القناة التي تعد أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.

وقالت الهيئة في بيانها آنذاك إن الحادث يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لتعرض مصر لعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

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